Тигренка, раненного браконьерами в Приморье, планируют оперировать 25 января

Специалисты приняли решение оперировать раненого тигренка в среду, 25 января, если его состояние до этого времени не ухудшится. Приморские и московские ветеринары следят за его здоровьем с 13 января – все это время тигренок был слаб и делать операцию не рискнули.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, лучше тигренку пока не становится, но и хуже – тоже нет. С самого начала за его здоровьем следили ветеринары из Приморья и удаленно – из Москвы. Делать операцию сразу не решились, это было слишком рискованно.

Операция запланирована на 25 января, но при условии, что состояние тигренка не ухудшится. Ветеринары делают все возможное, чтобы спасти не только жизнь маленькому хищнику, но зрение.

Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» объясняет: «Шансов сохранить глазик мало, но надежда всегда есть. Конечно, тигр в природе больше полагается на обоняние, но для успешной охоты зрение ему также необходимо».

Напомним, в пятницу, 13 января, в Пожарском районе был обнаружен раненый тигренок. Пострадавшее животное доставлено в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка. При осмотре выяснилось, что пострадавший тигр – самец, предположительно 5-7 месяцев.

За достоверную информацию об обстоятельствах и виновных назначена награда в 150 000 рублей. Информацию о происшествии можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222-14-48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 2-390-990.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]