Ледокол «Адмирал Макаров» пытается вывести караван судов, застрявших в Восточно-Сибирском море

Оказавшийся в сложных ледовых условиях в восточной части Восточно-Сибирского моря караван из двух сухогрузов и двух ледоколов по-прежнему остается в укрытии за островом Айон в ожидании улучшения ледовых условий. В месте работы сложная ледовая обстановка, здесь несколько намерзших слоев, которые создают протяженный барьер.

Экипажи всех судов каравана в безопасности и обеспечены запасом провизии, со всеми поддерживается круглосуточная телефонная связь.

По последним данным, в зоне ЧП начала складываться благоприятная динамика развития ледовой обстановки.

Сухогрузы, которым сейчас нужна помощь, прибыли в Певек из Архангельска по Северному морскому пути в начале января и доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]