Ледокол «Адмирал Макаров» пытается вывести караван судов, застрявших в Восточно-Сибирском море
Оказавшийся в сложных ледовых условиях в восточной части Восточно-Сибирского моря караван из двух сухогрузов и двух ледоколов по-прежнему остается в укрытии за островом Айон в ожидании улучшения ледовых условий. В месте работы сложная ледовая обстановка, здесь несколько намерзших слоев, которые создают протяженный барьер.
Экипажи всех судов каравана в безопасности и обеспечены запасом провизии, со всеми поддерживается круглосуточная телефонная связь.
По последним данным, в зоне ЧП начала складываться благоприятная динамика развития ледовой обстановки.
Сухогрузы, которым сейчас нужна помощь, прибыли в Певек из Архангельска по Северному морскому пути в начале января и доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
19.01.2017 Находящиеся у берегов Чукотки суда пытаются самостоятельно пробиться сквозь льды
-
18.01.2017 Вылет вертолета для лоцманской проводки каравана судов во льдах на Чукотке перенесен - МЧС
-
17.01.2017 Ледокол из Владивостока застрял с караваном у берегов Чукотки
-
11.06.2015 Свой юбилей отмечает знаменитый ледокол «Адмирал Макаров»
-
18.05.2015 Судьбу канадской баржи в Чукотском море выяснит российский ледокол "Адмирал Макаров"
-
25.03.2014 Ледокол "Капитан Хлебников" после вахты на сахалинском шельфе вернулся во Владивосток
Добавить комментарий