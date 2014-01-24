Управляющие компании Владивостока оштрафовали за несвоевременную уборку снега и наледи на вверенных им территориях. Как сообщили "Вести: Приморье" в администрации города, решение было принято на заседании административной комиссии Ленинского района. Её представители в течение последних дней проверяли, как идёт уборка придомовых территорий. В результате составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, 18 из которых как раз касались бездействия управляющих организаций. В частности, плохо сработала компания «71-го микрорайона». Теперь её руководители заплатят штрафы по каждому из адресов, куда до сих пор не дошли дворники. Платить придётся и директору одного из фитнесс-клубов на Баляева, сотрудники которого тоже до сих пор не убрали от снега прилегающую к ним территорию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]