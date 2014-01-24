Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:01
  0

Управляющие компании Владивостока оштрафовали за несвоевременную уборку снега и наледи на вверенных им территориях

Управляющие компании Владивостока оштрафовали за несвоевременную уборку снега и наледи на вверенных им территориях

Управляющие компании Владивостока оштрафовали за несвоевременную уборку снега и наледи на вверенных им территориях. Как сообщили "Вести: Приморье" в администрации города, решение было принято на заседании административной комиссии Ленинского района. Её представители в течение последних дней проверяли, как идёт уборка придомовых территорий. В результате составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, 18 из которых как раз касались бездействия управляющих организаций. В частности, плохо сработала компания «71-го микрорайона». Теперь её руководители заплатят штрафы по каждому из адресов, куда до сих пор не дошли дворники. Платить придётся и директору одного из фитнесс-клубов на Баляева, сотрудники которого тоже до сих пор не убрали от снега прилегающую к ним территорию.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря