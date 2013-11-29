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Солисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театра

Солисты Национального балета Китая впервые выступят на Приморской сцене Мариинского театра

Фото: google.ru

Сун Жуйчэн и Сю Янь исполнят главные партии в балете «Лебединое озеро» 27 января. Премьер и солистка труппы Национального балета Китая по специальному приглашению прибыли во Владивосток для участия в спектакле Приморской сцены Мариинского театра.

Как сообщила пресс-секретарь Приморской сцены Мариинского театра Елена Сабинина, 3 февраля в балете «Корсар» для зрителей Приморской сцены выступит премьер Национального балета Китая Ма Сяодонг.

Суй Жуйчэн — премьер Национального балета Китая (NBC), лауреат международных конкурсов. Окончил Пекинскую академию балета. В его репертуаре главные партии в спектаклях классической и современной хореографии. С труппой NBC много гастролировал в Европе, Канаде, США, Бразилии, Австралии и Кубе.

Сю Янь — солистка Национального балета Китая, лауреат международных конкурсов. Окончила Школу танца при Шанхайской театральной академии. В 2013 году по итогам II Пекинского международного балетного и хореографического конкурса получила возможность стажироваться в Большом театре России в течение года.

Также 3 февраля планируется выступление премьер солиста Национального балета Китая Ма Сяодонга в балете «Корсар».

Ма Сяодонг — лауреат третьей премии самого престижного конкурса балетных артистов в Варне (Болгария) в 2008 году и второй премии этого конкурса в 2010 году. Выпускник Пекинской академии балета выступает в главных партиях в классических и современных постановках NBC. С труппой Национального балета Китая много гастролировал в Европе, Канаде, США, Бразилии, Австралии, Гонконге, Макао и Тайване. В 2014 году стал членом делегации председателя Коммунистической партии КНР Си Цзиньпина на Кубу. В 2015 году был приглашённым солистом Richmond Ballet на премьере балета «Дин Кихот».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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