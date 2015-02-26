Спасатели выявили наиболее опасные для рыбаков места на ледовых полях Приморья. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского
Обстановку оценили с воздуха. Приморские спасатели провели мониторинг ледовых полей над акваторией Японского моря. От оков полностью оно освободиться уже в марте, но уже сейчас в некоторых прибрежных районах края лед пошел трещинами.
Он ещё не тронулся, но выход на лёд уже стал опасным для жизни. Порывистый и холодный ветер этой зимой в путешествие по морской глади то и дело отправляет целые островки из шуги.
Всеволод Ставчанский, корреспондент: «Можно сказать, что сегодня спасатели играют роль агрономов, т.к. их интересует один вопрос: где заканчиваются ледовые поля в Японском море».
Амурский, Уссурийский, Петра Великого. В этих заливах водные глади практически свободны. Но вот ситуация в Хасанском районе вызвала у спасателей немало вопросов и опасений. Излюбленное место для тех, кто пойдёт на всё ради богатого улова — небезопасно. Многочисленные предупреждения азарта рыбаков не уменьшают.
Леонид Маковецкий, заместитель начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю: «Еще раз хотелось бы упредить рыбаков-любителей, что выезд на лед категорически запрещен, потому что кромка льда, которая плотная у бухт, сразу же закнчивается, идет разряжение льда и морская водяная гладь, которая под ветровыми нагрузками может эти поля уносить свободно».
После окончательного мониторинга собранных с воздуха данных спасатели распределят свои силы там, где могут оказаться в ледовом плену дрейфующие рыбаки. Тогда при необходимости в ход пойдут воздушные подушки, буксиры и другие технические средства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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