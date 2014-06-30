В отношении жителя Артема, 5-летний сын которого погиб из-за отравы для тараканов, возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Приморскому краю Аврору Римскую, 19 января 2017 года в квартире дома в городе Артеме обнаружено тело 5-летнего мальчика, смерть которого наступила в результате отравления неизвестным химикатом. Отравление стало возможным вследствие неосторожных действий подозреваемого. Накануне он принес домой таблетки химиката и разложил в квартире для травли насекомых. Известно, что мужчина самовольно взял химикат по месту работы.
В настоящее время назначены различные судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства этого инцидента, в том числе, что это за химикат и почему он оказался в свободном доступе. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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