Во Владивостоке разыскивается преступник, похитивший из припаркованного джипа 900 тыс. рублей

Полицейские разыскивают преступника, совершившего кражу денег из автомобиля, припаркованного во дворе ВКБ № 1 на Садовой, 22. Злоумышленник попал на запись видеорегистратора в одном из автомобилей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, кража произошла утром во дворе Владивостокской клинической больницы № 1. Мужчина припарковал свой автомобиль Lexus NX 200 и ненадолго ушел по делам, оставив в салоне сумку с деньгами. Через несколько минут к машине подбежал молодой человек в синем пуховике, скрывающий лицо капюшоном, достал биту, разбил ею стекло и забрал деньги - 900 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всем, кто узнал подозреваемого, просьба позвонить по телефону 02 (020).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]