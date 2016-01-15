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Во Владивостоке разыскивается преступник, похитивший из припаркованного джипа 900 тыс. рублей

Во Владивостоке разыскивается преступник, похитивший из припаркованного джипа 900 тыс. рублей

Фото: newsvl.ru

Полицейские разыскивают преступника, совершившего кражу денег из автомобиля, припаркованного во дворе ВКБ № 1 на Садовой, 22. Злоумышленник попал на запись видеорегистратора в одном из автомобилей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, кража произошла утром во дворе Владивостокской клинической больницы № 1. Мужчина припарковал свой автомобиль Lexus NX 200 и ненадолго ушел по делам, оставив в салоне сумку с деньгами. Через несколько минут к машине подбежал молодой человек в синем пуховике, скрывающий лицо капюшоном, достал биту, разбил ею стекло и забрал деньги - 900 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всем, кто узнал подозреваемого, просьба позвонить по телефону 02 (020).

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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