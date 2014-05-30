Семья из приморского села Романовка взяла под опеку двоих детей

Семья из села Романовка приняла участие в акции «Новый год в семье», пригласив на зимние праздники брата и сестру из детского дома. После окончания зимних каникул семья Хафизовых уже не смогла расстаться с детьми и теперь занимается оформлением документов на опеку над ними.

Сейчас у супругов Хафизовых из села Романовка Шкотовского района трое детей, один из которых приемный.

«Мы счастливы от того, что наша семья станет больше, скоро нас будет уже пятеро. Я всегда мечтала о большой семье. Мои дочки уже выросли, старшей Ольге 19 лет, и она уже живет отдельно, с нами проживают – Даша 16 лет и Вова 10 лет. Мы с мужем давно думаем о том, чтобы взять еще детей из детского дома. Регулярно посещаем районный детдом и дарим ребятам подарки: одежду, игрушки, канцелярию и другие полезные вещи. В конце прошлого года в одной из газет прочитали, что в Приморье проходит акция “Новый год в семье” и не раздумывая приняли в ней участие. Пришли в местные органы опеки и попечительства, где нам сразу предложили взять сестру с братом – Настю, 11 лет и Лешу, 10 лет. Мы согласились», – рассказала Вера Хафизова.

К новогодним праздникам супруги готовились заблаговременно, подготовили и специальную новогоднюю программу с приглашенным Дедом Морозом, конкурсами и подарками.

«Все зимние каникулы распланировали заранее. Катались на санках, ходили на елки и ездили в “Сафари-парк”. Дети остались довольны. Когда пришла пора возвращаться в детский дом, они загрустили и сказали, что хотят остаться у нас навсегда. Мы тоже не захотели их отпускать. Поэтому сразу по окончанию праздников мы подготовили все необходимые документы для того, чтобы оформить над ними опеку. Скоро ребята станут членами нашей семьи», – отметила многодетная мама.

Она добавила, что главное правило в воспитании детей для нее, – доверие.

«Самое главное в отношениях с детьми, вне зависимости от их пола и возраста, – любовь и доверие. Дети должны чувствовать родительскую любовь и доверять родителям, делиться и радостями, и проблемами в первую очередь именно с ними. Тогда в семье будет царить гармония. Считаю, плохих детей не бывает, а есть упущение и ошибки их родителей. Дети ни в чем не виноваты, какими бы они ни были», – говорит она.

Отметим, в конце 2015 года по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье стартовал большой социальный проект «Дети Приморья», призванный превратить Приморье в территорию без сирот. В рамках проекта, 1 ноября 2016 года стартовала акция «Новый год в семье», которая продлилась до 10 января 2017 года.

Всего, по итогу акции, 417 ребят из детских домов отметили зимние праздники в приморских семьях. Больше всего детей забрали на каникулы из детских домов Артема, Лесозаводска и поселка Новошахтинский. Так, 59 из 363 детей социального учреждения в Лесозаводске встретили Новый год в семьях, на каникулы взяли 35 из 74 воспитанников Центра содействия семейному устройству в поселке Новошахтинский, 25 из 79 детей из детского дома в Артеме

Напомним, на домене администрации Приморского края работает промо-страница «Дети Приморья» – портал, на котором публикуется вся информация о проекте, социальных учреждениях Приморского края, материалы СМИ-партнеров, юридическая информация об усыновлении.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]