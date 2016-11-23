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Начало новой недели в Приморье будет холодным

Начало новой недели в Приморье будет холодным

Похолодание, которое началось в Приморье после Крещения, в начале новой рабочей недели сохранится, - сообщила пресс-служба "Примпогоды". На фоне повышенного давления в ночь на понедельник на севере края местами пройдёт небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью в понедельник −18…−25 °С, в горных районах до −33 °С, на побережье −13…−18 °С. Максимальная температура воздуха днём −14…−19 °С, на побережье −8…−13 °С.

В дальнейшем продолжится рост атмосферного давления и похолодание продолжится. В антициклональном поле воздух будет выхолаживаться до −20…−27 °С, в горных районах до −37 °С, на побережье до −14…−20 °С. Днём сохранится морозная погода, −15…−20 °С, на юге −8…−14 °С. Ослабление морозов ожидается во второй половине недели.

Во Владивостоке первая половина недели без осадков. Сильный северный ветер сохранится в понедельник, в дальнейшем ветер ослабеет. Минимальная температура ожидается в пределах −17…−20 °С. Днём холодно, −10…−15 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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