Владивосток признали самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма РФ
Столица Приморского края включена в ТОП-10 и признана самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма среди регионов РФ. Такой результат показало ежегодное исследование событийного потенциала российских городов, опубликованное на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, в котором участвуют более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран.
Первое место в этом рейтинге отдано Екатеринбургу. Второе место по событийному потенциалу занял Сочи, в пятерку лидеров вошли также Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Далее следуют Владивосток и Челябинск.
В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, в которых проходит более 10% всех событий, происходящих в России, - их участие, по мнению экспертов форума, не позволило бы корректно оценить потенциал регионов.
Позиции Владивостока в рейтинге существенно укрепились благодаря открытию нового выставочного комплекса Terminal Expo с выставочной площадью до 5 тыс. кв. м и потенциалом ее роста до 40 тыс. кв. м, а также растущим показателям Восточного экономического форума, - отметили в оргкомитете.
Всего в рейтинг вошли 50 городов - такое количество оценивается впервые, до этого эксперты анализировали возможности 30 городов, но с этого года изменена методика исследования, позволившая расширить список.
По материалам - ТАСС
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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