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Владивосток признали самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма РФ

Владивосток признали самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма РФ

Столица Приморского края включена в ТОП-10 и признана самым перспективным новичком рейтинга делового и событийного туризма среди регионов РФ. Такой результат показало ежегодное исследование событийного потенциала российских городов, опубликованное на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, в котором участвуют более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран. 

Первое место в этом рейтинге отдано Екатеринбургу. Второе место по событийному потенциалу занял Сочи, в пятерку лидеров вошли также Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону. Далее следуют Владивосток и Челябинск.

В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, в которых проходит более 10% всех событий, происходящих в России, - их участие, по мнению экспертов форума, не позволило бы корректно оценить потенциал регионов.

Позиции Владивостока в рейтинге существенно укрепились благодаря открытию нового выставочного комплекса Terminal Expo с выставочной площадью до 5 тыс. кв. м и потенциалом ее роста до 40 тыс. кв. м, а также растущим показателям Восточного экономического форума, - отметили в оргкомитете. 

Всего в рейтинг вошли 50 городов - такое количество оценивается впервые, до этого эксперты анализировали возможности 30 городов, но с этого года изменена методика исследования, позволившая расширить список. 

По материалам - ТАСС

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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