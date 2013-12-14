Жители многоквартирного дома в поселке Рудном продолжают замерзать

Жители дома №90 по улице Партизанской в поселке Рудном так и не дождались помощи от властей по решению проблемы с отоплением.

Об этой проблеме "Вести: Приморье" сообщили в декабре прошлого года. По мнению жильцов, в квартирах холодно из-за того, что филиал "Примтеплоэнерго" занижает температурные параметры в отопительных системах. Энергетики, в свою очередь, пеняют на управляющую компанию. В городской администрации называют еще одну причину, почему холодно в доме – пустующие квартиры в доме, а таких в Рудном почти половина. Прошел месяц, но ничего не изменилось, - сообщают жители многострадального дома. Власти бездействуют.

Алевтина Музыченко, жительница дома: «Батареи также холодные. В среднем 9 градусов. В такой квартире проживать невозможно».

ВИДЕОРЕПОРТАЖ от 28.12.2016

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]