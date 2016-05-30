Дома у леопардов началась генеральная уборка.Специалисты сносят заброшенные строения и вывозят из национального парка «Земля леопарда» мусор и металлолом, чтобы полностью избавить заповедный лес от следов присутствия человека.

Так выглядела одна из «ран» на земле леопарда до начала таежной уборки. Это брошенный еще в начале двухтысячных военный гарнизон. Теперь же то, что когда Эту панельную пятиэтажку сложили как карточный домик за считанные дни. Но среди наследия военных, которое осталось в заповедном лесу есть и объекты, с которыми, как говорят специалисты, приходится повозиться.

Евгений Цой, руководитель проекта по рекультивации: «Находятся очень интересные охранные посты, их сложно заметить, трудно к ним подойти, но территория будет приведена в должный вид».

Тендер на проведение уборки «Земли леопарда» выиграла крупная московская компания. Пока все работы идут с опережением графика, строители торопятся, все- таки долго нервировать животных шумом спецтехники не стоит.

Денис Ильинский, представитель компании-подрядчика: «Приятно работать, здесь находиться, мы приводим природу к гармонии. Видим постоянно животных, они очень любопытные. В первый же день, когда мы начали снос вышек, леопард приходил, мы видели следы».

Скорее всего роль прорабов на себя взяли две многодетные мамы - леопардихи Лекса и Умка. Это их ареал обитания, как никак здесь будут жить их дети и внуки.

Иван Раков, специалист по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда»: «Котята маленькие, которые появились на свет в прошлом году, смогут осваивать эти территории. Мы вернем природе то, что забрали у нее в прошлом веке».

Всего до конца этого года избавить от следов пребывания человека предстоит больше десяти таких площадок или 115 гектаров территории «Земли леопарда».

Мария Нетребенко, корресопндент: «Когда все работы будут окончены, мусор отсюда вывезут, а участок засеют травой. Через несколько лет здесь вырастут кусты и деревья и эта территория, где когда-то жили люди, ничем не будет отличаться от леса и снова станет землей леопарда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]