В Находке директор управляющей компании заплатит штраф

Находкинским городским судом руководитель управляющей компании оштрафован на 25 тысяч рублей. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома. В доме № 94 по Находкинскому проспекту города нарушены условия содержания и поддержания в рабочем состоянии системы газоснабжения. На основании выявленных нарушений, директор ООО «Горжилуправление-5» решением суда за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований оштрафован на 25 тысяч рублей.

В государственной жилищной инспекции Приморского края отметили, что воздействовать на нерадивых руководителей эксплуатирующих организаций помогают жители обслуживаемых домов. Все обращения жильцов домов, где выявляются нарушения, проверяются сотрудниками жилинспекции, выносятся предписания по устранению замечаний, материалы проверки передаются в суд.

За минувший год инспекторами ведомства проведено 1469 проверок, по результатам которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по управлению многоквартирными домами, содержанию и текущему ремонту общего имущества в таких домах, а также ресурсоснабжающим организациям выдано 437 предписаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]