Двое жителей Находки помогли полицейским задержать преступника

В Находке на одной из центральных улиц города злоумышленник вырвал из рук 68-летней женщины сумку, в которой находился кошелёк с деньгами, банковская карта, проездной билет на общественный транспорт, удостоверение «Ветерана труда». Женщина стала звать на помощь. Услышав крики, двое мужчин, оценив ситуацию, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД г. Находки.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 44-летнего жителя Находки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

Олег Цирюльников и Максим Эртнов за проявленную активную гражданскую позицию, грамотные и решительные действия, помощь в раскрытии преступления награждены благодарственными письмами и ценными подарками.

Начальник отдела МВД России по городу Находке Александр Саркисов поблагодарил граждан за помощь, отметив, что такие поступки являются примером неравнодушия и социальной ответственности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]