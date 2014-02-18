Подозреваемые в жестоком убийстве мужчины задержаны во Владивостоке
Во Владивостоке задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве жителя одного из домов по улице Шошина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, жительнице Владивостока позвонила ее 34-летняя дочь и сообщила, что в квартире на Шошина, где она снимает комнату, ее избили и ранили ножом в ногу. По словам потерпевшей, напавшие на нее злоумышленники также жестоко убили ее 44-летнего сожителя.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в квартире окровавленный труп мужчины. Вскоре были задержаны двое подозреваемых в убийстве, 1990 и 1989 годов рождения, которые пояснили, что во время внезапно возникшего конфликта в злополучной квартире они убили своего знакомого ножом и топором.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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