Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:20
  0

Подозреваемые в жестоком убийстве мужчины задержаны во Владивостоке

Подозреваемые в жестоком убийстве мужчины задержаны во Владивостоке

Фото: Вестник Кавказа

Во Владивостоке задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве жителя одного из домов по улице Шошина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, жительнице Владивостока позвонила ее 34-летняя дочь и сообщила, что в квартире на Шошина, где она снимает комнату, ее избили и ранили ножом в ногу. По словам потерпевшей, напавшие на нее злоумышленники также жестоко убили ее 44-летнего сожителя.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили в квартире окровавленный труп мужчины. Вскоре были задержаны двое подозреваемых в убийстве, 1990 и 1989 годов рождения, которые пояснили, что во время внезапно возникшего конфликта в злополучной квартире они убили своего знакомого ножом и топором.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря