Морозы ослабеют в Приморье в середине следующей недели

Сильные морозы нагрянули в Приморье как раз после Крещения. Как сообщили "Вести: Приморье" в пресс-службе Примгидромета, на фоне повышенного давления в ночь на понедельник, 23 января, на севере края местами пройдёт небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью в понедельник -18…-25°С, в горных районах до -33°С, на побережье -13…-18°С. Максимальная температура воздуха днём составит -14…-19°С, на побережье -8…-13°С.

В дальнейшем продолжится рост атмосферного давления и похолодание продолжится. В антициклональном поле воздух будет выхолаживаться до -20…-27°С, в горных районах до -37°С, на побережье до -14…-20°С. Днём сохранится морозная погода, -15…-20°С, на юге -8…-14 °С.

Ослабление морозов ожидается лишь во второй половине недели.

Во Владивостоке первая половина недели будет без осадков. Сильный северный ветер сохранится в понедельник, в дальнейшем ветер ослабеет. Минимальная температура ожидается в пределах -17…-20°С. Днём холодно, -10…-15°С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]