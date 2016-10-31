Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:46
  1

Морозы ослабеют в Приморье в середине следующей недели

Морозы ослабеют в Приморье в середине следующей недели

Фото: Маглипогода

Сильные морозы нагрянули в Приморье как раз после Крещения. Как сообщили "Вести: Приморье" в пресс-службе Примгидромета, на фоне повышенного давления в ночь на понедельник, 23 января, на севере края местами пройдёт небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается. Температурный фон ночью в понедельник -18…-25°С, в горных районах до -33°С, на побережье -13…-18°С. Максимальная температура воздуха днём составит -14…-19°С, на побережье -8…-13°С.

В дальнейшем продолжится рост атмосферного давления и похолодание продолжится. В антициклональном поле воздух будет выхолаживаться до -20…-27°С, в горных районах до -37°С, на побережье до -14…-20°С. Днём сохранится морозная погода, -15…-20°С, на юге -8…-14 °С.

Ослабление морозов ожидается лишь во второй половине недели.

Во Владивостоке первая половина недели будет без осадков. Сильный северный ветер сохранится в понедельник, в дальнейшем ветер ослабеет. Минимальная температура ожидается в пределах -17…-20°С. Днём холодно, -10…-15°С. 

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря