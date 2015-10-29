В Дальнегроске приостанвлены работы по углублению русла реки Рудная. Это крайне беспокоит местных жителей, поскольку именно Рудная стала причиной мощного наводнения во время тайфуна «Лайнрок».

Ветеран труда Наталья Брюзгина показывает то, что было на протяжении нескольких десятков лет её частным домом. Женщина в нем не жила, т.к. имеет льготы на услуги ЖКХ и прописана в многоквартирном доме. Документы на то, чтобы получить компенсацию за утерю недвижимости, были оформлены сразу же, как начали составлять списки пострадавших, но в администрации через какое-то время среди числа подтопленцев фамилии Брюзгиной почему-то не оказалось.

Наталья Брюзгина, жительница г. Дальнегорска: «Они мне вроде бы так объяснили - я не обратилась с заявлением на то, чтобы меня внесли в списки пострадавших при потере жилья».

В ситуации, схожей с историей Натальи Брюзгиной оказались многие подтопленцы, сейчас они пытаются отстоять свои права на компенсацию ущерба. Жанне Панасенко повезло больше - жильё не пострадало, но тайфун нанёс урон хозяйству: птице, домашнему скоту. Выделенной компенсации едва хватило на ремонт хозпостроек. Они находятся вблизи реки Рудной. Ее русло углубляли и отсыпали берега.

Жанна Панасенко, жительница г. Дальнегорска: «Вот сейчас отсыпать нас нереально, на двухметровую толщину льда как можно отсыпать? Естественно все это растает и опять пойдет на нас».

Сейчас техника стоит без дела. Уже больше недели, работы почему-то не ведутся.

Вместо больших каменных валунов использовался речной галечник, и люди боятся, что с наступлением весеннего паводка их дома примут на себя очередной, сокрушительный удар.

В администрации городского округа причину затишья на реке объяснили так.

Олег Хаустов, начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа: «Работы остановились по той причине, что финансирования нет, подрядчик просто уже не может на сегодня работы выполнять: нечем платить за топливо, нечем платить зарплату людям. Как будут денежные средства, работы дальше будут продолжаться».

Последствия тайфуна в Дальнегорске и в целом на территории края, по оценке экспертов, полностью планируется ликвидировать к сентябрю этого года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]