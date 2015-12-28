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Самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет А319 совершил аварийную посадку во Владивостоке

Фото: Сахалин и Курилы

20 января в 23.33(мск.) в аэропорту г. Владивостока совершил аварийную посадку самолет А-319 рейса № 5614, который вылетел в 23.02(мск.) по маршруту: Владивосток-Петропавловск-Камчатский. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, причина аварийной посадки – при взлёте сработали датчики пожарной сигнализации.

Опасного груза на борту не было. На борту находилось 100 пассажиров и 6 членов экипажа, которые самостоятельно покинули самолет и были размещены в здании аэровокзала. Угрозы жизни и здоровью нет. Медицинской помощи не потребовалось. 

21 января в 02.45(мск.) все пассажиры пересели на другой самолёт, рейс по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский возобновлён.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Задержки рейсов нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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