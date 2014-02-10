В одном из кафе Владивостока детям продавали крепкий алкоголь
Около часа ночи 19 января в полицию Владивостока поступили сообщение о том, что в первом от фонтана кафе на Спортивной набережной находятся нетрезвые дети. Установлено, что алкоголь подросткам продали работники кафе.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, стражи порядка в ходе проверки обнаружили в кафе 10-летнего пьяного мальчика.
По факту реализации алкогольной продукции в ночное время несовершеннолетним возбуждено дело об административном правонарушении. Владельцам заведения грозит штраф и лишение лицензии на торговлю спиртным.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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