2016 год стал самым жарким за весь период наблюдений
2016 год стал самым жарким за историю наблюдений, превысив исключительно высокую температуру 2015 года, согласно комплексному анализу Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, средняя глобальная температура в 2016 году примерно на 1,1°С выше доиндустриального периода, на 0,83°С выше средней (14°C, 1961-1990 гг.), и на 0,07°С выше рекорда, установленного в прошлом, 2015 году.
ВМО использует данные из нескольких баз данных наблюдений американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), Института Годдарда НАСА для космических исследований, Центра Хедли МетОффиса и Университета климатических исследований Восточной Англии. ВМО также опирается на реанализов данные из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды и Центра Коперника по изменению климата, которые используют систему прогнозирования погоды, чтобы объединить множество источников данных, чтобы обеспечить более полную картину глобальных температур, в том числе и в полярных регионах.
"2016 был экстремальным годом для глобального климата и выделяется как самый жаркий год за период наблюдений," сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. "Но температура только рассказывает часть истории."
«Долгосрочные показатели изменения климата, вызванного человеком, достигла новых высот в 2016 году," сказал он. «Двуокиси и метана концентрации углерода выросли до рекордных значений. Они оба способствуют изменению климата», сказал г-н Таалас.
Диоксид углерода остается в атмосфере в течение многих столетий и в океане, где он окисляется воду, еще дольше. Сейчас его концентрация в атмосфере выше символического и значимого уровня в 400 частиц на миллион.
«Мы также наблюдали рекорды минимального количества морского льда в Арктике и Антарктике», сказал г-н Таалас. "Таяние ледников Гренландии - один из источников повышения уровня моря – началось в этом году рано и быстро. Площадь морского льда в Арктике была самой низкой за период наблюдений как в начале сезона таяния в марте, так и течение периода сезонного замерзания в октябре и ноябре,» - сказал он.
«Арктика нагревается вдвое быстрее в среднем в мире. Постоянные потери морского льда влияет на характер погоды, климата и океанических течений в других частях планеты. Мы также должны обратить внимание на потенциальный выброс метана при таянии вечной мерзлоты», - сказал г-н Таалас.
Очень мощное Эль-Ниньо было причиной значительного повышения температуры в первые месяцы 2016 г. Но даже после того, как Эль-Ниньо завершился, глобальная температура оставалась значительно выше средней.
Все 16 самых жарких лет за историю наблюдений принадлежат этому столетию, кроме 1998 года, когда тоже отмечался сильный Эль-Ниньо.
На протяжении всего 2016 года, наблюдалось много экстремальных погодных явлений, которые привели к значительным социально-экономическим потрясениям и потерям. Рекордное тепло океанов способствовало широкому распространению обесцвечивания коралловых рифов.
Итоговое заявление ВМО по глобальному климату в 2016 году, которая включает в себя полную информацию о региональных и национальных температурах, экстремальных явлениях, повышение уровня моря и тропических циклонах, будет опубликовано в марте 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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