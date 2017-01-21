Во Владивостоке водители пассажирских автобусов нарушают правила дорожного движения в погоне за длинным рублем
Очередные "догоняшки" городских автобусов попали на камеру видеорегистратора очевидца, эти кадры попали в соцсети. На них видно, как 19 января в 16.20 в районе железнодорожного вокзала Владивостока водитель 62-го маршрута, чтобы обогнать оппонента, нарушает правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную разметку, он выезжает на встречную полосу движения, при этом подвергая опасности жизни пассажиров.
Надеемся, что руководство транспортных компаний города узнает своих "гонщиков" и сделает выводы.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
10.07.2016 Во Владивостоке на проспекте Красоты водитель малолитражки совершил грубейшее нарушение ПДД
-
18.06.2015 Mercedes с "крутым" госномером повернул на красный через двойную сплошную на Суханова во Владивостоке
-
08.05.2015 9 мая во Владивостоке будут временно изменены схемы движения пассажирских автобусов
-
20.11.2014 Водитель автобуса объехал пробку на Океанском проспекте по «встречке»
-
11.09.2014 Во Владивостоке автобус с пассажирами выехал на встречку
-
03.03.2014 В Анучинском районе полицейский пресек попытку правонарушителя дать взятку
Добавить комментарий