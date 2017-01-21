Во Владивостоке водители пассажирских автобусов нарушают правила дорожного движения в погоне за длинным рублем

Очередные "догоняшки" городских автобусов попали на камеру видеорегистратора очевидца, эти кадры попали в соцсети. На них видно, как 19 января в 16.20 в районе железнодорожного вокзала Владивостока водитель 62-го маршрута, чтобы обогнать оппонента, нарушает правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную разметку, он выезжает на встречную полосу движения, при этом подвергая опасности жизни пассажиров.

Надеемся, что руководство транспортных компаний города узнает своих "гонщиков" и сделает выводы.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jan 20, 2017 at 4:08pm PST

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]