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Во Владивостоке водители пассажирских автобусов нарушают правила дорожного движения в погоне за длинным рублем

Во Владивостоке водители пассажирских автобусов нарушают правила дорожного движения в погоне за длинным рублем

Фото: dps_control

Очередные "догоняшки" городских автобусов попали на камеру видеорегистратора очевидца, эти кадры попали в соцсети. На них видно, как 19 января в 16.20 в районе железнодорожного вокзала Владивостока водитель 62-го маршрута, чтобы обогнать оппонента, нарушает правила дорожного движения, пересекая двойную сплошную разметку, он выезжает на встречную полосу движения, при этом подвергая опасности жизни пассажиров.

Надеемся, что руководство транспортных компаний города узнает своих "гонщиков" и сделает выводы.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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