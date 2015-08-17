Жительница Приморья пойдет под суд за кражу банковской карты и денег с нее
В Артеме окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая подозревается в крае денег с банковской карты.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Артему, в сентябре 2016 года 54-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже банковской карточки, с которой в последствии были сняты 90 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 31-летнюю жительницу Артема, которая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее женщина привлекалась к уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
Подозреваемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела окончено. Доказана причастность фигурантки уголовного дела к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд.
Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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