День открытых дверей проходит в главном вузе Дальнего Востока

Для школьников Приморского края и других регионов России открыл свои двери Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 21 января. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, в стенах ведущего вуза Дальнего Востока будущих абитуриентов приветствовал исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов.

«Сегодня вы здесь, а это значит, что ваше сердце уже в Дальневосточном федеральном университете. Студенческие годы — лучшие в жизни человека, и мы очень надеемся, что вы свяжете это замечательное время с ДВФУ, — обратился Никита Анисимов. — Университет не стоит на месте, открывает англоязычные программы, приглашает на работу ведущих преподавателей и ученых со всего мира, продвигается на высокие позиции в международных рейтингах. Задавайте сегодня максимально много вопросов, и уже в сентябре мы встретимся с вами как со студентами Дальневосточного федерального университета. Добро пожаловать!»

Поступать в ДВФУ школьников также пригласил вице-губернатор Приморского края Илья Ковалев. Он пожелал старшеклассникам победить в серьезной конкуренции среди желающих обучаться в вузе и занять свое место среди студентов. Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Лобода назвал кампус университета одной из визитных карточек города и также выразил надежду на то, что школьники сделают правильный выбор своего будущего.

Торжественную часть продолжили выступления студенческих коллективов Творческого центра ДВФУ, после чего каждый из гостей выбрал для себя наиболее интересное в программе Дня открытых дверей. Самые активные за несколько часов успели посетить выставку образовательных программ, пообщаться со специалистами приемной комиссии и получить максимум информации о поступлении, побывать на мастер-классах преподавателей и экскурсиях по жилым корпусам и научным лабораториям.

Напомним, в 2017 году Дальневосточный федеральный университет предлагает абитуриентам 4543 бюджетных места. В разделе «Приемная кампания 2017» размещена полная информация о правилах поступления, вступительных испытаниях, сроках предоставления документов и этапах зачисления. Получить ответы на интересующие вопросы также можно по телефону «горячей линии»: 8-800-555-0-888 (звонок по России бесплатный) и электронной почте priem@dvfu.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]