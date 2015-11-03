В посёлке Южно-Морской пожарные потушили одноэтажный жилой дом

20 января в 16.42 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о возгорании частного жилого дома на улице Грушовая в посёлке Южно-Морской Находкинского городского округа.

Прибыв по указанному адресу спустя 6 минут, огнеборцы провели разведку и приступили к тушению одноэтажного дома. Строение было полностью охвачено пламенем, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 17.08 пожар был локализован, в 20.08 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 375 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

В результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]