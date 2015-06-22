В торговых точках Владивостока продолжают выявлять опасную алкогольную продукцию
В результате очередного проведенного рейда сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и полицейских в Приморском крае было осмотрено 23 объекта торговли, обнаружено более 30 л спиртосодержащей непищевой продукции.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Приморскому краю, в павильоне «Семейный» (г. Владивосток, ул. Невельского, 4), незаконную предпринимательскую деятельность в котором осуществляет гр. Ахмедов А.Э.о., выявлена реализация медицинского антисептического раствора «Этанол» с содержанием спирта 95%.
В магазине ООО «Лилия» (г. Владивосток, ул. Воронежская, 1) обнаружено хранение под прилавком и в подсобных помещениях двух наименований спиртосодержащей непищевой продукции в количестве 300 бутылок общим объемом 30 л:
- этиловый спирт этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%;
- лосьон «Хлебный» продукция косметическая жидкая для ухода за кожей, содержание спирта не более 75%.
Обнаруженная продукция арестована, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции.
Информация о реализации в указанных объектах непищевой спиртосодержащей продукции поступила по телефону «горячей линии» 7 (423) 254-82-10.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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