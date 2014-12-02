Более тысячи пострадавших обратились в первый травмпункт Владивостока с начала года

Около 60 человек ежедневно обращаются в «первый» травмпункт Владивостока на улице Уткинской. По словам заведующего травмпунктом Сергея Дородных, около 20-30% пациентов поступают сюда с переломами от падения на коньках, лыжах и сноубордах. Серьезные травмы получают владивостокцы и из-за неубранных сосулек на карнизах зданий, и нечищеных от снега тротуаров, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Уже в новом году - с 1 по 17 января - в первый травмпункт обратились 1003 человека. "Последние два года в городе очень плохо убирают улицы, - говорит заведующий. - Буквально вчера я видел женщину на костылях, которая шла под мостом на Баляева. До сих пор удивляюсь, как она умудрилась не упасть, перелезая через сугробы. Но самое страшное это все-таки гололед. Особенно, когда после потепления выпадает снег. В такие дни мы готовимся принимать по 80-100 человек в сутки".

Наиболее распространенные травмы зимой - это растяжения и ушибы... Самый типичный перелом – перелом лучевой кости в нижней трети, который возникает при падении на вывернутые кисти рук. Многие пациенты сами корят себя за полученные травмы, так как часто бегут куда-то сломя голову. А ведь для травмы хватает и маленького ледяного «пятачка». Поэтому самый важный совет – внимательно смотреть под ноги. Особенно бабушкам и дедушкам, которые для врачей составляют отдельную категорию пациентов. В непогоду вообще лучше остаться дома.

Травма будет менее опасной, если при падении присесть на корточки: это уменьшит высоту падения и станет лучшей защитой. И нельзя падать на бок – можно сломать плечо, а это еще хуже.

Если гололед становится причиной серьезных травм, люди подают в суд, и как правило, выигрывают дело. Причем и справки-то собирать никакие не надо, кроме одной, где указано, с каким диагнозом и сколько пролечился пациент. Затем человек пишет заявление в суд, после чего следственные органы запрашивают в равмпункте медицинскую карту пострадавшего для проведения судебно-медицинской экспертизы. По итогу экспертизы и будет определена степень тяжести полученного вреда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]