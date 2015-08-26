Более тонны нефтепродуктов попало в бухту Находка
17 января ы Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора поступило сообщение о том, что в бухте Находка в районе ЗАО «Порт Восточные ворота - Приморский завод» обнаружены нефтяные пятна.
Государственным инспектором управления в ходе осмотра было обнаружено загрязнение водного объекта, предположительно мазутом, в районе причалов № № 42, 43 ЗАО «Восточные ворота - Приморский завод». Площадь загрязнения составила 80 кв.м. в виде отдельных скоплений площадью до 1 кв.м. Поступление нефтепродуктов исходило из канализационного коллектора, оголовок которого находится в 42 причале, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv
Оперативно прибывшие на место загрязнения акватории специалисты Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» локализовали и собрали нефтепродукты, объем которых, по данным организации, составил 1 200 кг.
По факту загрязнения морского акватории нефтепродуктами специалисты Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора проводят административное расследование, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также им будет рассчитана и выставлена сумма ущерба, нанесенного федеральному водному объекту.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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