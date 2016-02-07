Губернатор Приморья участвует в отчетно-выборном съезде партии "Единая Россия"

Отчетно-выборный съезд «Единой России» стартовал в Москве. Единороссы подведут итоги работы, наметят планы на будущее и обновят центральное руководство партии, - сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

XVI съезд партии «Единая Россия» открылся в субботу, 21января, в Москве. В его работе принимает участие делегация из Приморского края. В ее составе 17 человек: секретарь регионального партотделения Валентин Шуматов, губернатор Владимир Миклушевский, председатель Законодательного Собрания региона Александр Ролик, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании Александр Костенко, спикер думы города Владивостока Елена Новицкая, руководитель общественной приемной председателя партии Ольга Забелина, руководитель регионального исполкома Ольга Кириенко и делегаты – Светлана Артемьева, Анатолий Бадель, Ольга Виера, Алексей Губайдуллин, Светлана Данилина, Наталья Кокорева, Дмитрий Легкий, Денис Русинов, члены Генерального совета партии Ольга Бутковская и Герман Зверев.

В работе съезда примут участие более трех тысяч человек, включая представителей профильных министерств и ведомств, общественных организаций и СМИ.

В повестке мероприятия – избрание руководства партии. Как известно, в регионах завершилась отчетно-выборная кампания. В Приморском крае, в частности, руководящий состав обновился на четверть – были избраны новые региональный политсовет, местные политсоветы, секретари МО и «первичек», региональный партсекретарь.

В первый день проведения съезда состоятся семь дискуссионных площадок, на них единороссы подведут итоги работы по реализации Программы Партии, с которой она шла на выборы в Государственную Думу в 2016 году, и определены приоритетные направления работы «Единой России» в 2017. На площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, вопросы развития аграрной отрасли.

На второй день работы съезда, 22 января, состоится пленарное заседание. Планируется выступление председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Тогда же будет принят ряд кадровых решений, произойдет обновление центрального руководства партии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]