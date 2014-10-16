По подозрению в краже автомобиля задержан житель Приморья
В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило заявление жителя поселка Славянка об угоне автомобиля Nissan AD. Ущерб составил 150 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хасанскому району, полицейские выяснили, что незадолго до угона автомашины мужчина употреблял спиртные напитки в компании со своим знакомым.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 39-летнего жителя поселка Славянка, знакомого заявителя. Установлено, что злоумышленник успел продать похищенное транспортное средство. В отделе полиции подозреваемый сознался в содеянном.
Автомобиль был изъят у покупателя и передан законному владельцу.
Следователем Отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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