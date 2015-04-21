В средней школе №5 поселка Канал детей кормят плохой едой из грязной посуды

В МБОУ СОШ №5 поселка Канал детей кормят плохой едой из грязной посуды. Об этом сообщили "Вести: Приморье" родители школьников, которые добиваются смены организатора питания в школьной столовой.

Как сообщила одна из родителей Елена Мокрицкая, в начале сентября 2016 г. директор школы была уведомлена родителями и учителями об ужасном состоянии посуды и качестве пищи в столовой школы. Но адекватной реакции не последовало. Даже после коллективной жалобы от 20.12.2016г. в прокуратуру, Роспотребнадзор и Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока, организатор питания ИП "Алимасов" вновь выиграл тендер на обслуживание данной школьной столовой и на 2017 год.

По результатам проверки, проведенной специалистами Управления по работе с муниципальными учреждениями образования и Роспотребнадзора, санитарное состояние обеденного зала, пищеблока и качество приготовления блюд было признано удовлетворительным. Для более качественного обслуживания организатор питания (Алимасов И.В.) принял решение о замене персонала столовой. Администрации школы рекомендовано усилить контроль за организацией питания и санитарным состоянием школьной столовой.

Родителей школьников не удовлетворил данный ответ начальника Управления по работе с мунициальными учреждениями образования г. Владивостока М.И.Фроловой, и онинамерены продолжать отстаивать интересы своих детей. 24 января 2017 года вопрос об организации питания в МБОУ СОШ №5 поселка Канал планируется рассмотреть на родительском собрании с участием администрации школы и сотрудников Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]