Отменена часть рейсов междугородних автобусов, следующих из Владивостока

Сегодня, 22 января, отменена часть рейсов междугородних автобусов, следующих с автовокзала Владивостока в Дальнергеченск, Покровку, Сибирцево и Хороль:

№ 518 Владивосток - Дальнереченск, 14.45, 22.01.2017;

№ 522 Владивосток - Покровка, 13.30, 22.01.2017;

№ 534 Владивосток - Сибирцево, 11.37, 22.01.2017;

№ 501 Владивосток - Уссурийск, 09.25, 22.01.2017;

№ 512 Владивосток - Хороль, 09.:30, 22.01.2017;

№ 527 Владивосток - Черниговка, 11.10, 22.01.2017.



Основная причина отмены автобусов – поломки транспортных средств, пояснили в диспетчерской автовокзала.

Кроме того. сегодня, 22 января, в аэропорт Владивостока с опозданием прибывает рейс SU-1702 из Москвы (Шереметьево) — в 12.20.

Все остальные авиарейсы по состоянию на 09.00 выполняются по расписанию.

По материалам VL.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]