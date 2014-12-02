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Отменена часть рейсов междугородних автобусов, следующих из Владивостока

Отменена часть рейсов междугородних автобусов, следующих из Владивостока

Сегодня, 22 января, отменена часть рейсов междугородних автобусов, следующих с автовокзала Владивостока в Дальнергеченск, Покровку, Сибирцево и Хороль:

№ 518 Владивосток - Дальнереченск, 14.45, 22.01.2017;
№ 522 Владивосток - Покровка, 13.30, 22.01.2017;
№ 534 Владивосток - Сибирцево, 11.37, 22.01.2017;
№ 501 Владивосток - Уссурийск, 09.25, 22.01.2017;
№ 512 Владивосток - Хороль, 09.:30, 22.01.2017;
№ 527 Владивосток - Черниговка, 11.10, 22.01.2017.
 
Основная причина отмены автобусов – поломки транспортных средств, пояснили в диспетчерской автовокзала.

Кроме того. сегодня, 22 января, в аэропорт Владивостока с опозданием прибывает рейс SU-1702 из Москвы (Шереметьево) — в 12.20.

Все остальные авиарейсы по состоянию на 09.00 выполняются по расписанию.

По материалам VL.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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