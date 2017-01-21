В поселке Козьмино автомобиль улетел в кювет
В поселке Козьмино Находкинского городского округа автомобиль улетел в кювет. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на "ДПС-Контроль".
О пострадавших информация отсутствует. Подробности происшествия уточняются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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