Семь самых важных астрономических событий 2017 года

Среди множества ярких астрономических событий 2017 года можно выделить полное солнечное затмение в августе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода". Кроме того, наблюдателям будут доступны такие явления, как пролёт ледяной кометы в феврале, яркие Геминиды в декабре, а также появление на небосводе особенно больших и ярких Меркурия и Юпитера в начале года.

1. Комета 45P/Хонда—Мркоса—Пайдушаковой, 11 февраля

В первой половине февраля небосвод озарит пролёт кометы. После того как она обогнула Солнце в декабре 2016 года, комета 45P/Хонда—Мркоса—Пайдушаковой начинает возвращение к внешней области Солнечной системы. Её появление на небосводе можно будет наблюдать на рассвете, она пролетит через созвездия Орла и Геркулеса. 11 февраля звёздная странница окажется максимально близко к Земле — на расстоянии около 12,4 млн км. Учёные ожидают, что яркость кометы достигнет уровня, при котором её можно будет наблюдать невооруженным глазом.

2. Кольцеобразное затмение, 26 февраля

Счастливые наблюдатели, оказавшиеся на пути тени в Южном полушарии, смогут увидеть кольцеообразное солнечное затмение или, как его ещё называют, «кольцо огня». Оно происходит, когда диск Луны слишком мал, чтобы закрыть Солнце, в результате чего вокруг тёмного лунного силуэта можно видеть солнечный свет. Путь тени пройдёт через южную часть акватории Тихого океана, пересечёт Южную Америку и закончится в Африке. К северу и югу от него во многих регионах можно будет увидеть частное солнечное затмение.

3. Меркурий, Марс и Луна, 29 марта

После заката наблюдателям следует смотреть на западный участок небосвода, где тонкий серп Луны образует впечатляющий небесный треугольник с Меркурием ниже и справа от неё, а также с Марсом, который будет венчать пару. Уникальность события заключается в том, что Меркурий будет находиться в своей самой высокой точке, а также будет очень ярким. Эту ближайшую к Солнцу планету сложно наблюдать, поскольку обычно она теряется в блеске светила. Но в конце марта Меркурий достигнет своей самой дальней точки от звезды для земного наблюдателя.

4. Луна и Юпитер, 10 апреля

Юпитер будет составлять пару Спике — самой яркой звезде в созвездии Девы, в течение всего года. Но в апреле самая большая планета Солнечной системы встретится с Луной. В эту ночь два небесных тела вместе взойдут на востоке сразу после захода Солнца на западе. В это время Юпитер будет выглядеть особенно ярко, поскольку всего за 3 недели до этого состоится противостояние Юпитера и Солнца — когда планета будет находиться на продолжении линии «Солнце — Земля».

5. Полное солнечное затмение, 21 августа

В этом году наблюдать полную фазу затмения смогут жители США, частные фазы — жители Северной Америки, Западной Европы и Южной Америки. Затмение можно будет видеть на всей территории США от побережья до побережья, его путь пройдёт от Орегона до Южной Каролины. Полную фазу смогут наблюдать во многих городах, а большая часть населения страны будет максимум в 1 дне пути от мест, где можно будет увидеть это явление. Частичное затмение будет доступно на большей площади на всем континенте.

6. Венера и Юпитер, 13 ноября

Два самых ярких небесных тела на нашем небосводе сойдутся на рассвете 13 ноября. Соединение можно будет увидеть в нижней части неба на востоке, две планеты будет разделять всего 18 угловых минут. Поскольку это событие произойдёт низко к горизонту, планеты будет не так легко увидеть из-за света утренних сумерек — бинокль сделает просмотр более приятным.

7. Геминиды, 13 декабря

Метеорный поток Геминиды достигнет пика ночью 13 декабря. Как правило, во время этого метеорного дождя можно увидеть 60–120 метеоров в час, но в этом году он будет особенным, поскольку свет убывающей луны помешает наблюдению лишь до полуночи. Как только луна зайдёт за горизонт, начнётся лучшее время для наблюдения метеоров — предрассветные часы 14 декабря, когда поток как раз достигнет пика.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]