Во Владивостоке водитель малолитражки, неудачно развернувшись, подставился под джип
Водитель автомобиля "Тойота Пассо", который двигался по Светланской в сторону центра города, нарушил Правила дорожного движения при развороте и подставился под "Лэнд Крузер Прадо". ДТП произошло в районе "Дальзавода".
Антон Андрицов, аварийный комиссар: «"Пассо" разворачивался из крайне правой полосы, не уступил дорогу "Прадо" и совершил с ним столкновение. Повреждения у машин большие».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, в результате происшествия, получили повреждения оба автомобиля, хотя гораздо больше досталось машине виновника ДТП. У "Пассо" смят весь левый борт. В данном случае повезло, что руль у малолитражки находится справа, при левом его расположении водитель бы однозначно пострадал. А так все обошлось.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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