Свыше 280 деревьев и кустарников незаконно вырубили во Владивостоке с начала года

Во Владивостоке администрацией города с начала 2017 года выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений по адресам – ул. Воропаева, 35; ул. Калинина, 4; ул. Радужная, 7-а; ул. Катерная, 2. Всего - более 280 деревьев и кустарников, 3900 кв. м плодородно-растительного слоя почвы.

Также с начала нового года выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений по адресам – ул. Баляева, 34 и пер. Камский, 1в – это порядка 15 деревьев.

Как сообщили в администрации Владивостока, по результатам проверок к выявленным нарушителям природоохранного законодательствабудут применены меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. Правонарушителя ожидает либо административная ответственность – если сумма ущерба составляет менее 5 тысяч рублей, либо уголовная ответственность, когда сумма ущерба свыше 5000 рублей (это подавляющее большинство случаев).

Причиненный в результате незаконной вырубки деревьев ущерб нарушителями природоохранного законодательства будет взыскан в пользу администрации Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]