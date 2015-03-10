Волейболистки "Приморочки" проиграли первый матч "Северянке"

В субботу, 21 января, волейболистки «Приморочки» уступили в гостях «Северянке». Матч завершился со счетом 0:3, сообщается на официальном сайте владивостокского волейбольного клуба.

Дебют первой партии остался за «Приморочкой», владивостокская команда набирала очки в атаке, на блоке, подала эйс и повела – 5:3. Но уже к первому техническому хозяйки переломили ход игры и ушли на перерыв с преимуществом в два очка, а сет для нашей команды оказался самым малорезультативным в матче – 25:12.

Во второй партии приморские волейболистки за счет ошибки на подаче «Северянки» и своей эйсовой подачи однажды сравняли счет – 6:6, но на протяжении основной дистанции преимущество хозяек составляло 3-4 очка. На сет-бол черповчанки вышли с разницей в 6 очков. Но выигранные гостями два затяжных розыгрыша заставили взять тайм-аут Захара Пилипенко, после которого «Приморочка» отыграла еще два очка, и только после этого хозяйки завершили партию в свою пользу.

В третьем сете «Приморочка» навязывала борьбу лишь небольшими отрезками, а вот нападение «Северянки» работало без сбоя.

Высшая лига «А». «Северянка» (Череповец) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:13, 25:22, 25:18)

22 января в 17.00 по московскому времени «Приморочка» проведет повторный матч на выезде с «Северянкой».

Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»: «Сыграли отвратительно. Результат такой, на который мы наиграли. Движения были скованные, перемещались медленно, в четвертой зоне атаки практически не было. Те мячи, что поднимали, не могли добить. «Первый темп» еще работал, но почему-то связки им мало давали. А «края» у нас не работали. Подачей не могли сбить прием, просто был ввод мяча. И то, когда начинали догонять, сами ошибались на подаче, или на приеме. Поэтому результат закономерен, «Северянка» нас обыграла по всем статьям».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]