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Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом

Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, эта технология используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха.

Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на самых проблемных участках на улицах с наибольшей интенсивностью движения. 

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и избыточную влагу с ремонтируемой поверхности, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

Ремонтные работы уже проведены по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы будут проведены по Народному проспекту, ул. Русской, Окатовой и многим другим.

Стоит отметить, что ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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