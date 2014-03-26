Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом
Во Владивостоке идет аварийно-восстановительный ремонт дорог холодным асфальтом. Как сообщили в пресс-службе администрации города, эта технология используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха.
Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на самых проблемных участках на улицах с наибольшей интенсивностью движения.
Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, холодный асфальт изготавливается при помощи использования различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить грязь и избыточную влагу с ремонтируемой поверхности, после чего уложить асфальт и уплотнить. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.
Ремонтные работы уже проведены по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы будут проведены по Народному проспекту, ул. Русской, Окатовой и многим другим.
Стоит отметить, что ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.03.2016 Во Владивостоке ведётся аварийно-восстановительный ремонт дорог
-
26.03.2014 Во Владивостоке ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог
-
27.04.2015 Аварийно-восстановительный ремонт дорог ведется во Владивостоке
-
19.05.2015 Аварийно-восстановительным ремонтом охвачено множество улиц Владивостока
-
07.07.2016 В Первомайском районе Владивостока ведётся восстановительный ремонт дорог
-
12.09.2016 400 тонн асфальта уложили на дороги Владивостока за прошедшую неделю
Добавить комментарий