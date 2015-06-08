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Под Хабаровском в аварию попал дальнобойщик из Находки

Под Хабаровском в аварию попал дальнобойщик из Находки

Фото: "Губерния"

Лобовое столкновение контейнеровоза и микрогрузовика произошло на объездной дороге, соединяющей Ильинку и Владивостокское шоссе, сообщает портал «Губерния».

В грузовичке ехали по своим делам дядя и племянник. Они двигались со стороны туристического комплекса «Заимка». В момент аварии за рулем «Ниссана Кондор» сидел младший, 22-летний автомобилист. На скользкой трассе молодой шофер не справился с управлением, машину занесло на встречный «Вольво», который принадлежит Приморской транспортной компании. Дальнобойщик двигался со стороны села Ильинка. Тягачом управлял житель Находки с 20-летним водительским стажем. Дальнобойщик ехал домой.

В результате аварии, шофер многотонника не пострадал, а вот экипаж грузовичка получил незначительные травмы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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