Два человека погибли и один пострадал при пожаре в шестиквартирном доме в Приморье
Два человека погибли и один пострадал при пожаре в деревянном одноэтажном шестиквартирном жилом доме в приморском поселке Тавричанка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Причины пожара устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС и следственного управления.
Пожар произошел 21 января в деревянном одноэтажном шестиквартирном жилом доме барачного типа с печным отоплением в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморского края. На месте пожара были обнаружены два человека без признаков жизни. Ещё один мужчина с отравлением угарным газом доставлен в больницу.
Площадь пожара составила всего 1 кв. метр и на его тушение ушло 8 минут. К его ликвидации привлекалось 13 человек и четыре единицы техники. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники государственного пожарного надзора МЧС и следственного управления.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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