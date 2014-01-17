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Два человека погибли и один пострадал при пожаре в шестиквартирном доме в Приморье

Два человека погибли и один пострадал при пожаре в шестиквартирном доме в Приморье

Фото: АСН-инфо

Два человека погибли и один пострадал при пожаре в деревянном одноэтажном шестиквартирном жилом доме в приморском поселке Тавричанка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Причины пожара устанавливаются сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС и следственного управления.

Пожар произошел 21 января в деревянном одноэтажном шестиквартирном жилом доме барачного типа с печным отоплением в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморского края. На месте пожара были обнаружены два человека без признаков жизни. Ещё один мужчина с отравлением угарным газом доставлен в больницу.

Площадь пожара составила всего 1 кв. метр и на его тушение ушло 8 минут. К его ликвидации привлекалось 13 человек и четыре единицы техники. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники государственного пожарного надзора МЧС и следственного управления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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