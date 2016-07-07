Жителей Приморья заподозрили в краже уличного знака в Хабаровске

В два часа ночи у центрального рынка автоинспекторы устроили погоню за двоими пешеходами. Причиной стал знак «Велосипедная дорожка», который несли молодые люди. Подозрительных граждан наряд заметил, когда патрулировал территорию, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал «Губерния».

Когда приятели увидели людей в форме, они бросили знак и попытались убежать. Поняв, что скрыться не получится, молодые люди решили пойти на контакт с полицейскими. Оказалось, что оба приехали из Приморья: один учится в хабаровском вузе, второй прибыл в командировку. 22-летние друзья уверяли, что хотели совершить полезное дело.

«Шли по Амурскому бульвару, увидели, что знак лежит. Решили его донести до этого перекрестка, поставить на место. Тут экипаж полиции воспринял все по-другому – начали гнаться за нами. Мы [знак] кинули и побежали. Ну, не знаю, принцип реакции сработал», – рассказал один из гостей краевой столицы.

Полицейские решили не мешать приятелям завершить начатое. Под наблюдением стражей порядка молодые люди донесли знак до нужного места и воткнули его в сугроб.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]