Воспитаннику специальной школы-интерната города Владивостока Диме Терпугову срочно требуется дорогостоящий слуховой аппарат в связи с потерей слуха. Ограниченные возможности здоровья мешают ребенку осваивать речь и учиться в школе. Помочь 7-летнему малышу вести здоровую полноценную жизнь мы можем все вместе! Для этого на короткий номер 55 42 достаточно отправить смс со словом «Дети», стоит оно 75 рублей. Внести всей вклад можно и через сайт Русфонд.ру

Мир этих ребят отличается от нашего, ведь в нем нет звуков, либо они очень слабые. Но, несмотря на это, дети с нарушениями слуха разговаривают по-своему, отмечают педагоги. Со своими подопечными они каждый день общаются, как с родными и хорошо понимают странный для многих язык жестов.

Первоклашку Диму Терпугова мы застаем в классе. Осторожно наблюдаем за его тягой к знаниям. Задача учителя — донести слова до маленького человечка, отгороженного от всех плотной стеной тишины. Научить его читать, писать, мыслить и общаться с людьми без звукоусиливающей аппаратуры невозможно. У Димы сохранились лишь остатки слуха.

Любимые игрушки у Димы — музыкальные. Сколько радости приносят ребенку простые мелодии, к которым он так старательно прислушивается. Любознайку привлекает и арт-терапия! Податливый материал малыш долго перебирает пальчиками — так он снимает свою тревожность. Причин тому больше, чем достаточно: ведь родителей у Димы нет, мама отказалась от него еще в роддоме.

Юлия Мамченко, заместитель директора по воспитательной работе, КГОБУ г Владивостока: «Основные проблемы у детей, что нет у многих аппаратов. Вот как у Димки, если бы был аппарат, это позволило бы ему повысить качество обучения, качество развития. Он был бы более коммуникабельным и научился бы говорить больше слов!»

По наблюдениям психолога у детей с частичной и полной потерей слуха есть своя защита от стресса. Иногда они просто закрывают глаза, чтобы попасть туда, где спокойно и тихо. И все же больше всего на свете эти ребята мечтают как и все общаться с окружающим миром.

Помочь слышать Диме Терпугову может цифровой многоканальный слуховой аппарат. Но дорогой прибор стоит 205 тысяч рублей, и выкроить эти средства из бюджета детского учреждения нет возможности. Русфонд обращается ко всем, кто хочет облегчить ребенку жизнь. Для этого прямо сейчас достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. И скоро мы обязательно Вам расскажем новую историю о судьбе маленького героя!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]