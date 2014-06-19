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Новый поворот в деле о нападении на съемочную группу ГТРК «Владивосток»

Новый поворот в деле о нападении на съемочную группу ГТРК «Владивосток»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления подполковника юстиции А. В. Римская.

По версии следствия, 17 января 2017 года на остановке общественного транспорта «Семеновская» во Владивостоке водитель автобуса принуждал журналистов ГТРК «Владивосток» к отказу к распространению информации, а также применил к ним насилие и потребовал прекратить снимать репортаж.

В настоящее время подозреваемый допрошен, в отношении него избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Видеорепортаж здесь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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