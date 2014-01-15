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В поселке Рудный наступил «ледниковый период»

Жители поселка Рудный Кавалеровского района замерзают в своих квартирах в разгар зимы. «Ледниковый период» наступил в доме №90 по улице Партизанской еще в прошлом году. Хозяева обратились за помощью к журналистам ГТРК «Владивосток», и об их проблеме рассказали в программе «Вести: Приморье».

Однако ситуация за месяц никак не поменялась. Почему замерзает дом — на это есть несколько причин: это и работа местной котельной, и управляющей компании, и соседи, которые бросили свои квартиры, в них никто не живет. Сейчас в доме проживают в основном пенсионеры.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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