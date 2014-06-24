Мошенник из Владивостока «отправлял» гастарбайтеров в Республику Корея

Следователями отдела полиции №3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в совершении мошенничества. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе расследования установлено: потерпевший, прочитав объявление в сети Интернет об оказании помощи в трудоустройстве за рубежом, позвонил по указанному телефону. При встрече злоумышленник предложил оказать ему услуги по трудоустройству в Республике Корея. Взяв с молодого человека предоплату в размере 24 тысяч рублей для оформления билета на самолет и номера в гостинице, он пообещал в короткие сроки подготовить нужные документы и позвонить в оговоренное время. Но, получив деньги, перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего жителя приморской столицы. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Следователем проведен комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дело завершено.

Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]