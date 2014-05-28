В Уссурийске вынесен приговор водителю, насмерть сбившему пешеходов
Уссурийским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как установлено в судебном заседании, трагедия произошла 16.08.2016 г. в ночное время в районе дома № 11 по ул. Стрельникова в с. Борисовка.
Управляя автомобилем (имеющим неисправность в виде отсутствия фар), в темное время суток, в нарушение Правил дорожного движения, фигурант выехал на полосу встречного движения и своевременно не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, совершив наезд на двух пешеходов.
В результате этого переходившим проезжую часть мужчине и женщине были причинены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. От полученных повреждений они скончались на месте, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.
За содеянное суд приговорил его к наказанию в виде реального лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суд окончательно определил подсудимому 5 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на определенный срок.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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