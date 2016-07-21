Сивуч и дельфины в Приморском океанариуме погибли насильственной смертью - директор ННЦМБ ДВО РАН

Гибель сивуча Старка и двух белобоких дельфинов, умерших в октябре в Приморском океанариуме, стала результатом насильственных действий, сообщил директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН), академик Андрей Адрианов.

«Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия завершить расследование, наказать тех, кто причастен», - сказал А.Адрианов в понедельник на пресс-конференции во Владивостоке.

Он отметил, что после случившегося в океанариуме были усилены меры безопасности, сейчас за животными наблюдают круглосуточно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Меры безопасности приняты. Животные погибли в результате насильственных действий, а не потому что произошли какие-то аварийные ситуации в океанариуме», - добавил А.Адрианов.

Он отметил, что никто не был готов к тому, что могут быть совершены противоправные действия в отношении животных.

«К тому, что будут совершены такие противоправные действия в отношении животных, никто не был готов. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности. Это касается системы объективного контроля, была введена охрана животных, сейчас они находятся под круглосуточным визуальным контролем», - сказал директор ННЦМБ.

Он добавил, что после случившегося ряд сотрудников уже не работают в учреждении. Так, в декабре был назначен новый директор океанариума.

Как сообщалось, в конце октября в океанариуме погибли сразу три питомца: пятимесячный сивуч и два белобоких дельфина. Один из сотрудников учреждения Роман Фадеев на своей странице в соцсети предположил, что их гибель, возможно, связана с плохой работой системы жизнеобеспечения. Руководство океанариума эти обвинения отвергло.

В настоящее время в обстоятельствах гибели животных разбираются следственные органы и прокуратура.

Всего за год в учреждении по разным причинам погибло около 10 животных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]