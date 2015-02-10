Пингвины из Японии могут появиться в Приморском океанариуме

Открывшийся в сентябре прошлого года во Владивостоке в рамках второго Восточного экономического форума Приморский океанариум пока не получал пингвинов, о которых на открытии учреждения говорил японский премьер Синдзо Абэ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Сейчас пингвинов у нас нет, но в ближайшее время будут организованы контракты по их поставкам. То есть, нет никаких противопоказаний, чтобы они были. <...> Есть достаточно комфортные и безопасные условия для содержания, есть возможности за счет бюджета этих пингвинов приобрести, есть места, где их можно приобрести», - сообщил директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), академик Андрей Адрианов.

Он не исключил, что посетители океанариума смогут увидеть пингвинов уже в этом году. Однако академик не уточнил, идет ли речь о птицах из Японии.

В то же время А.Адрианов подчеркнул, что Приморский океанариум заинтересован в сотрудничестве с японскими учеными.

«Что, на мой взгляд, является, безусловно, важным - это сотрудничество с японскими научными институтами. Это взаимодействие по обмену биологическим материалом. Мы бы хотели, чтобы этот объект (океанариум - ИФ) был интересен и для японских туристов. Начали работу, чтобы та содержательная часть описания, заложенная в электронной энциклопедии, этот огромный массив информации, который сейчас на русском и английском, китайском языках, чтобы эта информация была продублирована на японском и корейском языках», - добавил ученый.

Как сообщалось, 3 сентября 2016 года японский премьер Синдзо Абэ, участвуя в Владивостокском экономическом форуме (ВЭФ), побывал также на открытии океанариума на острове Русский во Владивостоке. Там он заявил, что Япония может предоставить пингвинов для этого центра.

По его словам, «вся японская ассоциация зоопарков и океанариумов сейчас рассматривает эту возможность в положительном направлении, рассчитывая на выстраивание долгосрочного сотрудничества».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]