В Москве на ВДНХ в минувшие выходные состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Гостями и участниками форума стали более трех тысяч человек, приехавшие со всей страны: региональные секретари партии, депутаты, министры, эксперты, представители средств массовой информации. От нашего края на съезд приехала делегация из 17 человек. Кроме того, в форуме приняли участие депутаты-единороссы, представляющие Приморье в российском парламенте. Двухдневный съезд открылся с обсуждения ряда важных для государства вопросов. Дискуссии велись на семи тематических площадках.

Ключевым моментом второго дня съезда стали выборы руководящего состава — Высшего и Генерального советов, Центральной контрольной комиссии. И конечно же избрание председателя партии. Делегаты единогласно проголосовали за Дмитрия Медведева, который занимает этот пост с 2012 года. Некоторые ключевые позиции в партии достались и приморским единороссам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]