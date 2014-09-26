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Вчера, 16:17
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«Вести: Приморье»: Вместо насекомых отравились люди. Подробности трагедии в Артеме

Пятилетний ребенок погиб, еще трое членов семьи госпитализированы. Страшная трагедия произошла в Артеме в одном из общежитий. Ее причиной стал неизвестный сильнодействующий химикат для травли насекомых. Сейчас делом занимается следственный комитет, а в отношении 33-летнего мужчины, разложившего по квартире химическое вещество, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Наша съемочная группа расскажет о трагедии. Специальный репортаж о случившемся смотрите в выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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