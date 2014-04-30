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Вчера, 16:27
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Во Владивостоке прошел краевой турнир по кикбоксингу. Видеорепортаж Дениса Ивлева и Елены Ритус

На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 50 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1.

На ринге – противостояние спортсменов двух ведущих школ кикбоксинга: Владивостока и Уссурийска. Никита Полещук против Дмитрия Кима. Бескомпромиссная схватка равных соперников. Но победу одержал Полещук.

Никита Полещук, участник соревнований, серебряный призер первенства мира (г. Владивосток): «В этом поединке мне удалось нанести больше ударов ногами. Благодаря сопернику получил опыт в этом бою, потому что соперник меня старше».

Зрелищный и динамичный вид спорта привлекает бойцов и нравится зрителям. Соперники на ринге постоянно в движении – проводят комбинации, связки.

Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «К-1 в кикбоксинге считается самый жесткий, так как разрешены удары с колена как по ногам, так и в корпус и голову, удары с разворота – бэкфист, очень амплитудный и жесткий удар».

Чтобы попасть на краевой турнир, все участники проходят жесткий отбор на городских и районных турнирах. Поэтому сегодня здесь выступают сильнейшие. Для 15-летней Дарьи Хохловой из Находки эти соревнования — новая ступень в спортивной карьере. Ее цель – набраться опыта, чтобы выступать уже в профессиональных турнирах.

Дарья Хохлова, участница соревнований (г. Находка): «Характер у меня такой – идти до конца, добиваться своей цели, это не такой командный вид спорта. Сам за себя отвечаешь, за свои действия в ринге».

Из числа победителей и призеров этого турнира сформируют сборную Приморского края, которая через две недели будет защищать честь региона на дальневосточных соревнованиях в Якутии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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