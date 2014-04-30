Во Владивостоке прошел краевой турнир по кикбоксингу. Видеорепортаж Дениса Ивлева и Елены Ритус
На краевой турнир по кикбоксингу приехали спортсмены со всего Приморья. Более 50 участников сразились за главные награды в самом жестком разделе – К-1.
На ринге – противостояние спортсменов двух ведущих школ кикбоксинга: Владивостока и Уссурийска. Никита Полещук против Дмитрия Кима. Бескомпромиссная схватка равных соперников. Но победу одержал Полещук.
Никита Полещук, участник соревнований, серебряный призер первенства мира (г. Владивосток): «В этом поединке мне удалось нанести больше ударов ногами. Благодаря сопернику получил опыт в этом бою, потому что соперник меня старше».
Зрелищный и динамичный вид спорта привлекает бойцов и нравится зрителям. Соперники на ринге постоянно в движении – проводят комбинации, связки.
Артем Янчев, директор федерации кикбоксинга Приморского края: «К-1 в кикбоксинге считается самый жесткий, так как разрешены удары с колена как по ногам, так и в корпус и голову, удары с разворота – бэкфист, очень амплитудный и жесткий удар».
Чтобы попасть на краевой турнир, все участники проходят жесткий отбор на городских и районных турнирах. Поэтому сегодня здесь выступают сильнейшие. Для 15-летней Дарьи Хохловой из Находки эти соревнования — новая ступень в спортивной карьере. Ее цель – набраться опыта, чтобы выступать уже в профессиональных турнирах.
Дарья Хохлова, участница соревнований (г. Находка): «Характер у меня такой – идти до конца, добиваться своей цели, это не такой командный вид спорта. Сам за себя отвечаешь, за свои действия в ринге».
Из числа победителей и призеров этого турнира сформируют сборную Приморского края, которая через две недели будет защищать честь региона на дальневосточных соревнованиях в Якутии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.10.2015 Более 200 дальневосточников собрал открытый Кубок Владивостока по кикбоксингу
-
30.09.2015 Приморские кикбоксеры завоевали три медали на Кубке мира
-
25.05.2015 Приморские кикбоксёры вошли в сборную России
-
08.03.2015 Приморские кикбоксёры завоевали 4 медали на всероссийских соревнованиях
-
26.01.2015 Владивостокские кикбоксеры завоевали 11 золотых медалей краевого турнира в Большом Камне
-
30.04.2014 В «Олимпийце» прошел открытый турнир Владивостока по кикбоксингу
Добавить комментарий